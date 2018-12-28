Анджеліна Джолі прокоментувала свої політичні амбіції

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі не виключає, що у майбутньому може піти у політику.

Про це повідомляє Associated Press.

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Вона пожартувала, що вона доволі жорстка, аби витримати труднощі, які може спричинити рішення піти у політику.

Крім того Джолі додала, що здатна витримати "не один удар в щелепу", очевидно натякаючи на складний процес розлучення з Бредом Піттом і подальшими подіями, пов'язаними з розподіленням опіки над їхніми дітьми.

Я чесно буду робити будь-що, що на мою думку зможе принести зміни,

– відповіла акторка на запитання, чи вона серйозно заглядається на політичну арену.

Нагадаємо, що Джолі є посолкою доброї волі ООН з питань біженців. А у листопаді стало відомо, що акторка спробує себе у новій для неї діяльності. Вона стала ведучою та редакторкою програми Radio 4's Today на телеканалі BBC. Прямий ефір за участю голлівудської зірки відбувся 28 грудня.