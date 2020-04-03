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Анджеліна Джолі розповіла, чи повернеться її син у Південну Корею після пандемії

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Анджеліна Джолі та син Меддокс / Скріншот з відео

Американська актриса Анджеліна Джолі разом з сином Меддоксом вперше відчула, як це, коли діти "вилітають з гнізда". Хлопець вже пів року навчався у Південній Кореї, але через пандемію коронавірусу тимчасово повернувся у США,

За словами голлівудської зірки, її син наразі навчається дистанційно у їхньому маєтку в США, але після закінчення карантину обов'язково поїде назада у Південну Корею. Відомо, що він здобуває знання в університету Енсе на факультеті біоінженерії. Про це повідомили у корейському виданні DongA Daily, передає The Frisky.

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Я дуже задоволена, що Меддокс обрав саме цей університет. Зараз ВНЗ, звичайно ж, закритий через пандемію. Але син не планує змінювати навчальний заклад. Він повернеться назад, щойно ситуація вирішиться. Цей час він використовує, щоб підтягти знання з корейської і російської мов,
– розповіла Джолі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зокрема Джолі підкреслила важливіть освіти в інших країнах, які припинили навчання через пандемію. Вона разом з ЮНЕСКО намагається налагодити процес, щоб діти мали можливість вчитись дистанційно. 

"Вони мають бути впевнені, що отримають свої знання та інші види підтримки, які отримували раніше. Це саме те, над чим я працюю зараз разом з ЮНЕСКО", – переконана акторка. Додамо, що нещодавно Анджеліна Джолі пожертвувала мільйон доларів у фонд No Kid Hungry, який підтримує малозабезпечені сім'ї, які тепер не мають можливості повноцінно харчуватись, оскільки навчальні заклади, де їх безкоштовно годували, тепер закриті.

Станом на 3 квітня, у Південній Кореї зафіксовано більше 10 тисяч випадків захворювань коронавірусом, де більше 6 тисяч осіб одужало. На жаль, є також і летальні випадки – їх 174. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Південна Корея Зіркові батьки Зіркові діти Анджеліна Джолі LifeStyle
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