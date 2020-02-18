Анджеліна Джолі спільно з BBC створить курс з медіаграмотності

Відома голлівудська акторка, мати п'ятьох дітей Анджеліна Джолі долучилася до створення курсу з медіаграмотності для підлітків. Над проєктом вона працюватиме разом із телеканалом BBC.

Наприкінці січня стало відомо, що Анджеліна Джолі створить новинне антифейк-шоу для дітей. Знаменитість приєдналася до розробки курсу з медіаграмотності в рамках ініціатив BBC Learning та Microsoft Education для підлітків віком 7-14 років.

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Зазначається, що Анджеліна стане виконавчим продюсером програми. Курс створений для того, щоб підлітки могли розвивати критичне мислення. Творці прагнуть надати дітям всі інструменти для розуміння та оцінки контексту новин. Ні для кого не секрет, що у сучасному світі інформацією може ділитися кожен. Тому потрібно вміти правильно та об’єктивно подавати її суспільству.

Основна мета – допомогти дітям отримати доступ до неупередженої інформації найвищого редакційного стандарту та глибшого розуміння різних питань, з якими стикаються однолітки в інших куточках світу,

– пише Microsoft.

Пілотні десять випусків програми розроблятиме BBC World Service. Спершу випуски будуть виходити лише англійською мовою, проте згодом планується адаптувати їх для якомога більшої кількості підлітків.

Всі ми, хто зібрався в цьому проєкті, відчуваємо велику відповідальність перед молоддю. Ми хочемо переконатися, що зможемо створити програму, яка допоможе їм розібратися у світі, в якому вони живуть, і з проблемами, з якими вони стикаються, а також допоможе їм налагодити контакт з іншими дітьми по всьому світу,

– розповідає акторка.