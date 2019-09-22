Анджеліна Джолі стала білявкою у новому фільмі Marvel: перші фото зі зйомок
Всі прихильники Анджеліни Джолі звикли бачити голлівудську красуню з темним розкішним волоссям. Однак для зйомок у фільмі Marvel вона приміряла перуку та перетворилась на білявку.
Як повідомляє The Daily Mail, у Великобританії тривають зйомки нового фільму від кіностудії Marvel – "Вічні" (The Eternals). Одну з головних ролей автори проєкту віддали запальній Анджеліні Джолі. Відтак акторка постане перед глядачами в образі Тени, яка з іншими представниками раси Вічних вирушить на Землю, щоб захистити планету від девіантів.
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Наразі деталі сюжету автори фільму тримають у строгій секретності, однак у мережу все ж просочились перші кадри, зроблені на знімальному майданчику. На фото видно, що Анджеліна Джолі постане у кінострічці з білявою перукою та в білій сукні. На одному з кадрів вона розсипала чийсь попіл в озеро, прощаючись із близькою людиною.
Як відомо, наприкінці липня 2019 року представники Marvel оголосили, що їм таки вдалось вмовити Анджеліну Джолі зіграти роль Тени у фільмі про супергероїв. Тоді акторка стала запрошеною зіркою на пресконференції фестивалю Comic-Con. У спілкуванні з журналістами Анджеліна Джолі зізналась, що розпочала курс посилених тренувань, щоб у кадрі виглядати як справжній воїн безсмертної раси.
Я дуже рада бути тут. Буду працювати в 10 разів важче, тому що думаю, це і означає бути частиною Marvel, однією з "Вічних". Ми всі читали сценарій. Ми всі знаємо, яке завдання попереду, і будемо працювати, не покладаючи рук. Я тренуюсь і в захваті від зйомок,
– розповіла Анджеліна Джолі.
Згідно із коміксами, які стали основою сюжету фільму "Вічні", Тена володіє телекінетичними здібностями. Окрім цього, вона вміє літати і випромінювати енергію з очей та рук. У коміксах героїня Анджеліни Джолі постає з білявим волоссям та золотих обладунках, тому, ймовірно, саме такою глядачі побачать акторку. А у мережі вже пофантазували і створили своє бачення Тени.
Прем'єра фільму "Вічні" запланована на 6 листопада 2020 року. У кінострічці з'являться Кіт Гаррінгтон, Сальма Хайєк, Джемма Чанг та інші голлівудські актори. Режисером виступила талановита Хлоя Чжао. У ЗМІ вже встигли довідатись, що автори рейтингового проєкту вирішили вперше ввести у сюжет супергероя з нетрадиційною орієнтацією. Ким буде цей персонаж, наразі невідомо.