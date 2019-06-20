Анджеліна Джолі стала редактором журналу Time

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Guerlain

Джолі писатиме про права людей, біженців та інші важливі проблеми соціуму. Її матеріали виходитимуть щомісяця.

44-річна Джолі не тільки відома акторка та режисер, матір шести дітей, але й спеціальний посол доброї волі ООН. Вона давно займається благодійністю та турбується про проблеми біженців. Саме про права людей, що стали жертвами міжнародних конфліктів, писатиме зірка.

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Про це заявив головний редактор та генеральний директор Time Едвард Фелсенталь. Також він поділився деталями роботи: журнал буде співпрацювати з Анджеліною Джолі на постійній основі і кожного місяця актриса у своїй колонці писатиме про різні соціальні проблеми.

Перша стаття Джолі під назвою "Що ми винні біженцям" вийшла вчора, 19 червня, напередодні Всесвітнього дня біженців. Тут Анджеліна торкнулася теми різниці між мігрантами і біженцями.

Ілюзія полягає у тому, що будь-яка держава може заховатися за своїми кордонами і сподіватися, що проблема зникне. Нам потрібні лідерство і ефективна дипломатія. Нам потрібно досягти довгострокового миру, заснованого на справедливості і прозорості стосовно прав людини, і добитися, щоб біженці могли повернутися додому. Це не легкий підхід, а важчий план дій. Але тільки він зможе щось змінити. Дистанція між нами і біженцями значно менша, ніж ми думаємо,
– пише акторка.

Анджеліна Джолі стала редактором журналу Time
Анджеліна Джолі допомагає біженцям у Венесуелі / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Джолі відвідала табір біженців Венесуели, де зустрілася з біженцями та президентом Колумбії Іваном Дуке. Під час поїздки зірка пообіцяла, що ООН готова надати допомогу Колумбії, Перу і Еквадору.

Автор: Роксолана Гошовська

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Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі біженці Голлівуд
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