Анджеліна Джолі страждає на параліч обличчя, який трапився після розлучення з Бредом Піттом

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі всього кілька тижнів тому офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Бредом Піттом. І, як наслідок складного періоду, у неї розвився параліч обличчя.

Про це повідомляє іноземне видання New Idea.

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Як зазначає джерело, саме ця хвороба стала причиною для написання заповіту, у який, як стверджують, вона вписала лише найстаршого сина Меддокса.

Останній рік був занадто важким для Анджеліни Джолі, тому залишив неабиякий слід на її моральному та фізичному здоров'ї. У західній пресі один наперед одного пишуть про те, що вона страждає на параліч Белла. Причиною розладів стали переживання і стреси через розлучення з Бредом Піттом.

Що таке параліч Белла? Параліч Белла – це найбільш розповсюджена форма паралічу лицевого нерва. Він характерний тим, що частина м'язів перестає підкорятися командам, що йде від мозку, через що особа частково німіє.