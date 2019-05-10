Анджеліна Джолі та Селін Діон розсварились через фільм, – ЗМІ

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яку знають у Голлівуді не тільки завдяки блискучій кар'єрі, але й норовливому характеру, нажила ще одного ворога. Співачка Селін Діон тримає зло на зірку через важливий для неї проект.

Як повідомляє RadarOnline, Анджеліна Джолі та Селіон Діон вже тривалий час не спілкуються. Ба більше, вони уникають зустрічі одна з одною під час світських заходів.

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Причиною для такої ворожнечі, за словами інсайдерів, став фільм. Селін Діон хотіла зняти біографічну кінострічку, в якій прагнула розкрити не тільки свою творчість, але й стосунки з чоловіком Рене Анжелілом, який помер у 2016 році. Однак від пропозиції стати головною героїнею фільму Анджеліна Джолі відмовилась, пояснивши, що в неї бракує для цього проекту часу.

Упродовж багатьох років одним з головних бажань Селін було створення музичного фільму про своє життя, кар'єру і шлюб з чоловіком Рене Анжелілом. Вона хотіла створити цей фільм для своїх дітей і фанатів, і була дуже здивована і збентежена відмовою Джолі,

– розповів інсайдер.

Після відмови Джолі від зйомок їхні стосунки із Селін Діон різко погіршились. Інсайдер припускає, що зірки остаточно розсваряться, а проект співачки закінчиться провалом.

"Їхня дружба, безумовно, не переживе цього, а відмова актриси рівня Енджі може стати кінцем і для всього проекту", – додав інсайдер.

Що відомо про попередні стосунки Селін Діон?

Чоловік Рене Анжеліл, з яким Селін Діон пробула в офіційному шлюбі з 1996 по 2016 рік, помер, не доживши всього два дні до свого дня народження. Йому могло виповнитися 74 роки.



Селін було важко пережити втрату, адже вони були знайомі майже все свідоме життя. Їхня перша зустріч відбулася, коли їй було 12, а йому – 38 років. Він працював музичним продюсером, тому брат співачки надіслав чоловікові звукозапис пісні, яку Селін, її брат Жак і їхня мама написали разом. У них зав'язався роман у 1987 році, а в 1991 році пара заручилася. Весілля Селін та Рене зіграли у грудні 1994 року.