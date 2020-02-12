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Анджеліна Джолі таки зіграє в римейку хоррора "Наречена Франкенштейна", – ЗМІ

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Анджеліна Джолі може зіграти Наречену Франкеншейна / ScreenCrush

Зірка фільмів "Чаклунка" Анджеліна Джолі може стати новою Нареченою Франкеншейна. Культовий фільм жахів, представлений у 1935 році, в черзі на перезавантаження, яке планує зняти студія Universal.

Про те, що студія Universal досі планує запустити у розробку фільм "Наречена Франкенштейна" повідомляє Variety. Представник компанії розповів про плани студії на майбутнє в ексклюзивному коментарі для видання.

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Як відомо, виробництво картини "Наречена Франкенштейна" заморозили у 2017 році, коли спроба запустити масштабний проєкт "Темний всесвіт" провалився через низький рейтинг першої стрічки "Мумія". Тоді головну роль у картині зіграв Том Круз.

Після того творці "Нареченої" та великого проєкту, який не "вистрілив", взяли паузу. Однак не приховували, що головні ролі в перезавантаженні хоррору планували віддати Анджеліні Джолі та Хав'єру Бардему.

Хав'єр Бардем
Хав'єр Бардем / Lega Nerd 

У 2019 році розробку фільму "Наречена Франкенштейна" намагалися розкрутити за допомогою відомої кінопродюсерки та ексголови групи кінофільмів Sony Pictures Entertainment Емі Паскаль. Їй також допомагав актор і режисер Джон Кразінські, відомий роботою над "Тихим місцем". На якому етапі розробка стрічки перебуває зараз – поки невідомо. Проте представники студії не покидають надії подарувати Голлівуду римейк на легендарний хоррор з тими ж акторами. 

До слова, в лютому раніше заморожений проєкт буде запущено в дію. Першим фільмом у ньому стане "Людина-невидимка" з Елізабет Мосс.

Наречена Франкенштейна
Кадр з оригінального фільму 1935 року з Ельзою Ланчестер / Story Screen

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Теги: LifeStyle Кіно Universal Studios Анджеліна Джолі Голлівуд
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