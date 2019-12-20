Анджеліна Джолі відпустила дітей на день народження Бреда Пітта всього на кілька годин, – ЗМІ

Поки весь світ вважає, що між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом настало перемир'я, інсайдери західних ЗМІ розповідають протилежне. За їхніми словами, акторка продовжує контролювати спілкування дітей із їхнім батьком та налаштувала всиновлених нащадків проти нього.

В середу, 18 грудня, Бред Пітт святкував 56-річчя. Голлівудський актор вирішив не робити святкової вечірки для друзів, а закликати своїх дітей на день народження. Однак на свято завітали тільки біологічні діти іменинника – 13-річна Шайло, яка нещодавно змінила ім'я на Джон, 11-річні двійнята Нокс та Вів'єн. Нащадки, за даними E! News, пробули всього кілька годин на святі та повернулись до маєтку Анджеліни Джолі.

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Бред весь день провів у своєму будинку в Голлівуді. Його молодші діти відвідали його. Вони скромно відсвяткували його 56-річчя, тому що часу було зовсім мало. Діти пробули у нього кілька годин, вони разом пообідали. А потім їх забрали охоронці назад додому до Джолі,

– розповів інсайдер.

Ймовірно, таким же недовготривалим буде візит дітей Бреда Пітта на Різдво. За неофіційними даними, рідні діти актора проведуть з ним свято, а для нащадків актор вже готує чимало розваг. Водночас всиновлені діти колишнього подружжя Захара, Меддокс та Пакс вирішили провести Різдво з матір'ю та відмовитись від запрошення Бреда Пітта.

"Діти приїдуть до Бреда додому і проведуть з ним день. У них є деякі традиції, які вони дотримуються: святкова вечеря та обмін подарунками. Вони слухають музику і просто весело проводять час. Бред хоче зробити цей день особливим для дітей, йому подобається бачити їхню радість. Він намагається підібрати їм змістовні подарунки та подарунки-враження. Найголовніше – це просто бути разом і бути однією сім'єю. Йому не терпиться побачити їх і побути з ними вдома. Це дійсно єдине, що зараз він цінує", – розповів інсайдер.



Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Упродовж майже 3 років між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом було чимало чвар і судових скандалів. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись, хоч про розпад повідомили ще у 2016 році.



Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над біологічними та всиновленими дітьми, в той час як Джолі наполягала на забороні актору наближатись до нащадків. Анджеліна навіть контролювала всі телефонні розмови з їхнім зірковим батьком та використовувала всі спроби примирення проти колишнього коханого. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Меддокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила їм проводити час з Піттом.