Анджеліна Джолі відвідала циркове шоу з доньками: фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі весь свій вільний час приділяє нащадкам. Це багатодітна матуся довела, відвідавши з доньками перформанс від Cirque Du Soleil.

Сталось це днями у Лос-Анджелесі. Вихід Анджеліни Джолі не набув би розголосу, якби один з представників Cirque Du Soleil не опублікував на своїй інстаграм-сторінці спільне фото з кінодівою та її доньками – 11-річною Вів'єн та 15-річною Захарою.

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Знімок зробили одразу після вистави. Наразі невідомо, чи Анджеліна Джолі особисто привітала талановитих акробатів з шоу, чи то самі актори помітили у залі кумирку мільйонів, однак у мережі швидко поширили ексклюзивні кадри з зіркою.

Ніколи не думала, що зможу побачити Анджеліну Джолі. Вона прийшла подивитися наше шоу,

– із захватом написала одна з акторок цирку Паола Фрашіні.

На світлинах видно, що зіркова матуся обрала чорну сукню з мереживом. Водночас її донечки позували поряд у буденному вбранні – простій сукні чи штанах зі світшотом.

Як відомо, після початку судової тяганини з Бредом Піттом усі їхні нащадки залишились жити з Анджеліною Джолі. Зіркова пара виховує 6 дітей: Шайло (13), яка нещодавно змінила ім'я на Джон, двійнят Нокса та Вів'єн (11), а також всиновлених Меддокса (18), Захару (15) і Пакса (16). Наразі Анджеліна Джолі трішки змінила свою думку щодо спілкування нащадків з батьком, тому діти нарешті мають змогу проводити час з Бредом Піттом та приходити до нього на релігійні свята.