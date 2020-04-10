Анджеліна Джолі виступила проти домашнього насильства над дітьми у час ізоляції

Зіркова багатодітна матуся не залишилася осторонь боротьби з коронавірусом та виступила на захист дітей, які страждають від домашнього насильства під час карантину. Анджеліна Джолі зазначила, що родинні конфлікти можуть зашкодити їм більше, ніж сам COVID-19.

Нещодавно голлівудська акторка пожертвувала 1 мільйон доларів на рахунок благодійної організації No Kid Hungry, яка забезпечує харчування дітей з сімей з низьким доходом. Проте Анджеліна Джолі наголосила, що на здоров'ї дітей може позначитися не лише криза, а й жорстокість батьків.

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Своє звернення до громадськості зірка опублікувала на сторінках видання Time. Анджеліна Джолі зазначила, що хоч коронавірус не надто страшний для дітей, проте самоізоляція, яку він викликав по всьому світу, загрожує їхньому моральному здоров'ю. Економічна нестабільність та безробіття лише посилюють напругу в сім'ях.

Немає нічого більш важливого або термінового, ніж захист дітей. Стрес у сім'ї збільшує ризик насильства. Ми не дізнаємося, в скількох випадках дитина перебувала в сусідній кімнаті або спостерігала за проявами насильства та жорстокості,

– написала зірка.

Сама Анджеліна Джолі закликає всіх небайдужих не закривати очі на подібні інциденти. Акторка пропонує подбати про захист та безпеку дітей. Найпростіше, що може зробити кожен, – телефонувати до родин, які викликають побоювання щодо внутрішньої гармонії.