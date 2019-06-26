Анджеліна Джолі втратила свідомість через виснаження: акторка майже нічого не їсть, – ЗМІ

Відома голлівудська актриса вкотре насторожила прихильників своїм самопочуттям і несподіваною госпіталізацією. Анджеліна Джолі потрапила до лікарні у Колумбії, однак вона покинула стіни медичного закладу раніше, ніж їй поставили діагноз.

Після розлучення з Бредом Піттом фанати Анджеліни Джолі помітили різке погіршення її зовнішнього вигляду, а також надмірну худорлявість. Схоже, голлівудська акторка виснажує свій організм голодуванням і внутрішнім переживанням. Як повідомляє видання Gossip Cop, під час останньої поїздки в Колумбію вона втратила свідомість і потрапила до лікарні.

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Однак 44-річна акторка не дочекалася висновку від лікарів і покинула стіни госпіталю раніше, ніж їй було дозволено. Як зазначається у джерелі, Анджеліна Джолі заявила, що їй нецікаві результати аналізів, а також вона відмовилася їх розглядати. Проте медики все ж застерегли американську зірку, що їй потрібно бути обачнішою зі своїм здоров'ям, оскільки, згідно з аналізами, вона майже нічого не їсть, а якщо їсть – то нерегулярно. Анджеліна Джолі дійшла межі у втраті ваги згідно з її ростом.