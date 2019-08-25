Анджеліна Джолі взяла участь у прес-конференції Disney: ефектні фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі здебільшого уникає публічних виходів, віддаючи весь свій вільний час дітям. Однак 24 серпня вона все ж зробила виняток та завітала на прес-конференцію Disney.

Світський захід відгримів у місті Анахайм, що в штаті Каліфорнія. Кінокомпанія Walt Disney Studios з голлівудськими акторами презентували нові проекти, які невдовзі з'являться в кінотеатрах. Зокрема, журналістам представили уривки з фільму "Чаклунка: Володарка темряви" (Maleficent 2), прем'єра якої запланована на 17 жовтня 2019 року.

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На прес-конференцію завітали акторки, які зіграли головні ролі у рейтинговому фільмі: Анджеліна Джолі, Ель Феннінг та Мішель Пфайффер. Знаменитості поділились враженнями від зйомок та зізнались, що й самі перебувають в очікуванні прем'єрного показу кінострічки.

Особливу увагу ЗМІ привернула 44-річна Анджеліна Джолі, яка здебільшого уникає світських заходів. Акторка постала перед камерами у стильній чорній сукні з чималим розрізом на нозі та витончених туфлях-човниках. Такий образ був досить символічним, адже у фільмі Джолі перевтілилась у чаклунку, яка носить виключно темні вбрання.



Зірки фільму "Малефісента" на прес-конференції / Фото: Getty Images



Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Як відомо, Анджеліна Джолі досить тісно співпрацює з кіностудією Disney. Окрім "Малефісенти", акторка з'явиться в ще одному рейтинговому проекті – фільмі Marvel. Наразі представники компанії не розголошують, в якого саме персонажа перевтілиться Анджеліна Джолі, однак вже офіційно заявили, що після тривалих перемовин їм таки вдалось підписати контракт із зіркою.