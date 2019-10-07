Анджеліна Джолі зачарувала ніжним образом на прем'єрі "Малефісенти 2" у Римі

У популярних туристичних містах, мегаполісах та інших населених пунктах активно проходить тур Анджеліни Джолі з прем'єрою фільму "Малефісента 2". Так, сьогодні, 7 жовтня, голлівудська актриса представляє картину в столиці Італії.

Напередодні прем'єри фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" Анджеліна Джолі здійснила не один розкішний вихід у різних кінцях світу. Так, у рамках промотуру голлівудська зірка вже презентувала картину в Лос-Анджелесі, Токіо, а тепер ще й у Римі.

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Сьогодні, 7 жовтня, 44-річна Джолі разом з 61-річною Мішель Пфайффер разом прибули на фотокол до своїх італійських прихильників.

Для появи перед фанатами Анджеліна Джолі вкотре обрала ефектний образ, який підкреслив її стрункість і жіночність. Перед фотографами та фанатами вона постала у ніжному вбранні бузкового кольору з тканини плісе. Трендову річ акторка придбала з кутюрної колекції бренду Givenchy. Під сукню асиметричної довжини знаменитість одягнула чорні завужені штани та туфлі на підборах. Образ екранної чаклунки довершили золоті сережки та буденний макіяж з акцентом на очі.



Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Малефісента 2" у Римі / Getty Images



Ніжний образ Джолі на фотоколі фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" / Getty Images



