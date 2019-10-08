Анджеліна Джолі засвітила розкішну вечірню сукню на кінопрем'єрі: фото

Як виглядати стильно та елегантно – чудово знає голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Днями вона засвітилась на червоній доріжці в Римі, де постала перед камерами у розкішній вечірній сукні.

На початку жовтня у світі розпочався промотур нового фільму "Чаклунка: Володарка темряви" (Maleficent: Mistress of Evil). Прем'єра кінострічки стала однією з найбільш очікуваних, відтак прихильники із захватом відвідували заплановані презентації. 7 жовтня головні героїні "Малефісенти" приїхали до Риму, де взяли участь у традиційному фотоколі. Серед гостей заходу була й славнозвісна Анджеліна Джолі, яка майстерно зіграла чаклунку у новому фільмі.

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Для особливого виходу акторка обрала сукню в стилі своєї героїні. Чорне вбрання з блиском чудово підкреслило струнку талію Анджеліни Джолі та ефектно виглядало серед інших знаменитостей. Романтичності її образу додало хвилясте волосся та денний макіяж з акцентом на губи.

Супроводжували Анджеліну Джолі її двоє дітей – 13-річна Шайло та 14-річна Захара. Старша донька акторки постала у вечірній зеленій сукні з ефектом обмре, а от Шайло вирішила не відмовлятись від свого чоловічого стилю. Після ефектного виходу чимало журналістів відзначили, що у такому образі дівчинка все більше нагадує свого зіркового батька Бреда Пітта.



Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Окрім цього, попри чутки щодо ворожнечі на знімальному майданчику "Чаклунки" Анджеліна Джолі не відмовилась від спільних фото із акторкою Мішель Пфайффер. Дві зірки фільму "Чаклунка: Володарка темряви" позували перед камерами, насолоджуючись увагою журналістів.



Анджеліна Джолі / Getty Images

Як відомо, промотур вже став своєрідним сімейним відпочинком Анджеліни Джолі та її дітей. У Лос-Анджелесі акторка вийшла на червону доріжку з усіма 6 нащадками, а в Японії її супроводжували Захара та Меддокс.

Що відомо про фільм "Чаклунка: Володарка темряви"Одразу після виходу першої частини про Малефісенту автори проєкту оголосили, що ця історія матиме продовження. Зйомки фільму "Чаклунка: Володарка темряви" розпочались у квітні 2018 року. Головні ролі дістались зіркам попереднього фільму: Анджеліні Джолі, Мішель Пфайффер, Ель Фаннінг і Еду Скрейну.



Згідно з трейлерами, події кінострічки відбуватимуться через кілька років після того, як чаклунка наклала закляття на принцесу Аврору. Між Малефісентою та королевою Інгріт розпалиться запекла боротьба. Причиною для цього стало кохання принцеси та прагнення створити сім'ю. Таке рішення принцеси аж ніяк не влаштовує Малефісенту, яка будь-якою ціною прагне зруйнувати свято. Чи вдасться їй це – глядачі зможуть побачити вже з 18 жовтня.