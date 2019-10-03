Анджеліна Джолі заявила, що Бред Пітт змусив її вийти заміж, – ЗМІ

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Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Анджеліна Джолі і Бред Пітт / www.gettyimages.com

Про розлучення голлівудської пари Анджеліни Джолі і Бреда Пітта говорив весь світ протягом декількох років. Днями акторка приголомшила своєю заявою про те, що вона навіть не хотіла виходити заміж за чоловіка.

Як повідомляє видання US Weekly, Анджеліна Джолі вийшла заміж за Бреда Пітта через його наполягання. Зазначається, що акторці було комфортно жити й у цивільному шлюбі.

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Раніше Пітт і Джолі розповідали, що вирішили зіграти весілля та одружитися лише через бажання своїх шістьох дітей. Нагадаємо, що у квітні 2019 року після дворічної судової тяганини Бред та Анджеліна офіційно розлучилися. За кілька днів після того жінка змінила прізвище на дівоче.

А напередодні Бред Пітт дав інтерв'ю, у якому зізнався, що він не проти помиритися з ексдружиною.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?
Близько двох років чвари між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не стихали. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись. Про розпад зірки повідомили у 2016 році, а офіційно розлучилися лише у квітні 2019 року.

Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Медокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила дітям проводити час з Піттом.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Зіркові розлучення Бред Пітт Зіркові весілля
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