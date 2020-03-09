Анджеліна Джолі зізналася, що її доньки перенесли складні операції: подробиці

Голлівудська зірка виховує шістьох дітей й по праву вважається зірковою матір'ю-героїнею на теренах світової кіноіндустрії. Сама Анджеліна Джолі досить рідко афішує стосунки у родині, проте з нагоди Міжнародного жіночого дня наважилася зізнатися, що останні два місці їй довелося провести у лікарняних палатах.

У Міжнародний жіночий день Анджеліна Джолі зробила одразу кілька резонансних заяв. 44-річна американська акторка зізналася, що у знаковий день її думки були з афганськими жінками, адже уряд нехтує їхніми правами та свободою. Також вона написала блог для Time, у якому оприлюднила, що останні два місяці вона провела у медичних закладах.

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Доньки акторки 15-річна Захара та 13-річна Шайло перенесли складні операції одна за одною. Анджеліна Джолі наголосила, що поважає право дівчат на конфіденційність, та вони самі виявили бажання, аби про їхню перемогу дізналася громадськість. Шайло довелося лягти під ніж через проблеми зі стегном.

Сама голлівудська зірка зізналася, що такі випробування лише зміцнили їхню родину. Адже вона побачила, як діти турбуються одне про одного та всіма силами намагаються допомогти. Молодші уважно слідкували за тим, що роблять медсестри й згодом відтворювали процедури самостійно. Таким відвертим зізнанням вона хотіла наголосити, що сучасні жінки, назалежно від віку, – хоробрі та відчайдушні.

І моє послання дівчатам – боріться, маленькі леді. Ваша турбота про одна про одну стане значною частиною вашого руху вперед. Тамуйте нервовість. Знайте свої права. І ніколи нікому не дозволяйте казати вам, що ви не є дорогоцінними, особливими і, перш за все, рівними,

– зворушила Анджеліна Джолі.



Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images