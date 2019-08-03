Анджеліна Джолі знялась топлес у рекламі: сексуальне відео

Знаменита акторка Анджеліна Джолі після презентації трейлера "Чаклунка: Повелителька темряви" взяла участь у зйомках нової реклами для парфумерного бренду Guerlain. 2 серпня у мережі з'явився ролик, у якому зірка постала топлес перед камерою.

На початку липня 2019 року Анджеліна Джолі вирушила у заплановану поїздку до Парижа. У французькій столиці акторка підкорювала ефектними виходами та приєдналась до прес-конференції бренду Guerlain. Саме тоді зірка й зізналась, що стала обличчям нової рекламної кампанії, однак не розсекречувала деталей зйомки.

Читайте також: В білизняному топі: Анджеліна Джолі продемонструвала звабливий образ

У п'ятницю, 2 серпня, представники парфумерного бренду презентували результати співпраці з Анджеліною Джолі, які одразу ж приголомшили її прихильників у всьому світі. Перед камерою сексапільна акторка постала оголеною, прикриваючи свої груди простирадлом у ліжку. Анджеліна Джолі грайливо позувала перед режисером Еммануелем Любецки, обираючи пікантні пози та звабливі погляди. Таким чином автори рекламної кампанії хотіли підкреслити, що найкращим вбранням можуть стати їхні парфуми.

Окрім цього, Анджеліна Джолі приміряла літні сукні, в яких виднілись її татуювання. Від цього зірка аж ніяк не втратила сексуальності, а навпаки – підкреслила свою сучасність.

Співпрацю з брендом Guerlain Анджеліна Джолі розпочала ще у 2017 році. Вагомою причиною для підписання контракту з ними стало те, що вироби цієї марки були улюбленими для її матері Маршелін Бертран, яка померла від раку молочної залози. Відтак Анджеліна Джолі, не роздумуючи, погодилась на пропозицію від бренду та вже кілька років є обличчям аромату Mon Guerlain.

Дивіться сексуальну рекламу Guerlain за участю Анджеліни Джолі: відео

У 2018 році Анджеліна Джолі також позувала топлес для реклами Guerlain. Тому нова реклама стала своєрідним продовженням концепції бренду.

Дивіться рекламу Guerlain за участю Анджеліни Джолі 2018 року: відео