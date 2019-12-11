Анджеліна Джолі зустрілася з хлопцем, який зробив тату з її обличчям: фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі у суботу, 7 грудня. відвідала у Лондоні мюзикл, який називається "Дорогий Еван Хенсен", де познайомилася з одним з акторів.

Так, після вистави голлівудська акторка прийшла на бекстейдж, щоб зустрітися і поспілкуватися з молодими акторами. Серед них – Алекс Томас-Сміт, який є шанувальником Джолі.

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На своїй сторінці в інстаграмі Алекс опублікував спільні знімки з Анджеліною. Прихильник акторки показав їй своє татуювання, яке він зробив на її честь. Тату сподобалося зірці і вона під ним поставила підпис.

"Сьогодні в моєму житті з'явилася прекрасна Анджеліна Джолі. Вона прийшла на "Дорогого Евана Хенсена". Я показав їй своє татуювання, і воно їй сподобалася. Вона підписала його, поцілувала мене в щоку і сказала, що повернеться, щоб подивитися на моє виконання ролі Евана. Я ніколи не забуду цього", – поділився своїми емоціями Томас-Сміт.



Анджеліна Джолі зустрілася з хлопцем, який зробив тату з її обличчям / Instagram / @alexthomassmith



Анджеліна Джолі і Алекс Томас-Сміт / Instagram / @alexthomassmith



Анджеліна Джолі і Алекс Томас-Сміт / Instagram / @alexthomassmith



Тату Алекса Томас-Сміта / Instagram / @alexthomassmith