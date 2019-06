Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання

Сьогодні свій день народження святкує улюблениця мільйонів – американська кіноакторка Анджеліна Джолі. Популярна актриса підкорила світ своєю харизмою, сильним характером, невимовною красою та професійністю в усіх сферах, які дотичні до її життя.

Актриса, фотомодель, режисер, сценарист, посол доброї волі ООН, володарка Оскару та трьох Золотих глобусів, одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду та матір шістьох дітей.

Анджеліна Джолі вже більше 15 років веде активну гуманітарну роботу, яка пов'язана з посадою посла доброї волі ООН, співпрацює з громадськими та соціальними організаціями. Вона велику частину свого часу і сил виділяє на підтримку жінок, які борються за свої права, а також активно виступає проти сексуального насильства.

Актриса виховує шістьох дітей: 17-річного Меддокса з Камбоджі, 13-річну Захару з Ефіопії, 13-річну Шайло – першу свою біологічну дитину та екс-коханого Пітта, 15-річного Пакса з В'єтнаму, і 10-річних двійнят Нокса і і Вів'єн.



Діти Анджеліни Джолі

Ця жінка викликає завжди до себе хвилю зацікавлень з боку шанувальників та одвічне захоплення. Про те, як актриса стала успішною та завоювала до себе любов глядачів – читайте далі.

Дитинство Джолі. Наркотики і нівечення тіла ножем

Анджеліна Джолі Войт народилася в Лос-Анджелесі (США, штат Каліфорнія) 4 червня 1975 року в родині відомого американського актора Джона Войта і франко-канадської актриси Маршелін Бертран.



Маленька Анджеліна Джолі / Spletnik

Коли дівчинці виповнилося 11 років, вона почала вчитися в кіношколі Лі Страсберга, а також у вищій школі Беверлі-Хіллз. Навчання тривало 2 роки. Анджеліна виявилася далеко не єдиною студенткою з великими акторськими здібностями і завжди відчувала себе аутсайдером через свій нестандартний зовнішній вигляд (надмірна худорлявість) та звичку одягатися в одяг з секонд-хенду.

Впевненість в собі майбутня зірка втратила остаточно тоді, коли всі її спроби стати моделлю увінчалися фіаско. В одному зі своїх інтерв'ю Джолі зізналася, що відчувала себе в той час дуже пригніченою і нещасною. Вважала, що вона нікчемна, і, що найстрашніше, почала наносити собі порізи і рани на тіло. У неї навіть з'явилася на той час ціла колекція ножів.



Анджеліна Джолі в юності / The Daily Mail

У 14 років Джолі почала працювати моделлю на показах одягу в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні. Також вона з'явилася в музичних відеокліпах таких виконаців: Ленні Кравіц (Stand By My Woman), Rolling Stones (Anybody Seen My Baby) і Meat Loaf (відео Rock'n'Roll Dreams Come Through). У 16 років Джолі почала працювати в театрі.

У 1996 році виданню The Daily Mirror у 1996 році вона розповіла, що до 20 років перепробувала практично всі наркотики, які тільки могли бути.

Шлях до успіху

Популярність красуня популярність здобула після того, як зіграла героїню Лару Крофт у фільмах "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" і "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць. Колиска життя".

Враховуючи безліч тривалих поїздок по цілому світі в рамках гуманітарної місії ООН, Анджеліна знімалася з найвідомішими голлівудськими акторами в декількох комерційних картинах, серед яких фільм "Спокуса".

У липні 2010 року в прокат вийшов фільм "Солт", в якому Джолі зіграла роль агента ЦРУ Евелін Солт, яку підозрюють в роботі на російську розвідку. Що цікаво, що головна роль була призначена для Тома Круза, який грав би точно такого ж героя, тільки під ім'ям Едвін Солт.



Кадр з фільму "Солт"

У січні 2011 року вийшов фільм за участю Джолі і Джонні Деппа "Турист", поставлений оскароносним режисером Флоріаном Хенкель фон Доннерсмарком.



Кадр з фільму "Турист"

"Джолі грає фатальну жінку, що володіє витонченістю, яка збиває наповал сексуальністю", – розповів кінокритик Роджер Еберт. А видання The Daily Mail назвало фільм "складним та неймовірно чудовим, таким, що відволікає від проблем".

Найбільш успішні комерційні фільми акторки:

– "Малефісента" (збори в світовому прокаті – 758 мільйонів доларів США);

– "Містер і місіс Сміт" (збори в світовому прокаті – 478 мільйонів доларів США);

– "Особливо небезпечний" (341 мільйон доларів США );

– "Солт" (293 мільйони доларів США);

– "Турист" (278 мільйонів доларів США);

– "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" (274 мільйони доларів США);

– "Викрасти за 60 секунд" (237 мільйонів доларів США).

Анджеліна Джолі про головні аспекти життя

Про любов. Чоловік повинен розділяти мої життєві інтереси, він повинен допомогти мені стати більш доброю людиною. Ось що повинна давати любов.



Цитати Анджеліни Джолі / Vanity Fair

Про добро. Коли ти робиш щось для інших від душі, не чекаючи подяки, хтось записує це в книгу долі та посилає щастя, про яке ти навіть не мріяв.



Анджеліна Джолі є прикладом для багатьох шанувальників / Vanity Fair

Про мету в житті. Любити одну людину, піклуватися про неї до самої смерті, виховувати дітей, жити хорошим життям, бути вірним другом, постаратися з'ясувати, хто ти є насправді та що ти любиш, і завжди бути собою – ось моя мета.



Джолі про мету в житті / Vanity Fair

Про знаходження себе. З'ясуйте, хто ви. Незалежно від вашої сім'ї (чоловік ви чи жінка, з ким ви у стосунках). Знайдіть себе в цьому світі, і все, що вам потрібно – відчувати себе добре на самоті. Я вважаю, що це найважливіше в житті. Знайдіть себе, тому що з цим ви зробите все, що завгодно.



Цитати Джолі