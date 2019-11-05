Анджеліну Джолі евакуювали зі знімального майданчику через вибуховий пристрій

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі разом з колегою Річардом Медданом, які працювали на знімальному майданчику нового фільму "Вічні" (Eternals) на Канарських островах, терміново евакуювали. Причиною стала знайдена бомба на території зйомок.

Про це розповів інсайдер виданню The Sun. Згодом прибули спеціалісти, щоб знешкодити бомбу. На думку фахівців, вибуховий пристрій міг залишитися з Другої світової війни. Свого часу на цьому місці розташовувалася нацистська база.

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Це було страшно: бомба могла бути там протягом десятиліть недоторканою, але хто знає, що могло б статися, якби її "потурбували". На знімальному майданчику були зірки світової величини, і ніхто не збирався ризикувати. На щастя, фахівці прекрасно з усім впоралися,

– поділився інсайдер.

У новому фільмі "Вічні" Анджеліна Джолі з'явиться в образі супержінки Тени з коміксів Marvel. Прем'єра супергеройської стрічки очікується в 2020 році.



Анджеліна Джолі / Getty Images