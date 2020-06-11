Південноафриканська модель Кендіс Сванепул взяла участь у відвертій фотосесії для Vogue та підтримала онлайн-аукціон зі збору коштів для боротьби з пандемією та расизмом. Для цього вона віддала свою улюблену сумку Chanel, знявшись із нею у ванній кімнаті.

Відомо, що британський глянець Vogue запустив онлайн-аукціон, де лотами стали речі з гардеробу світових зірок. Виручені кошти від продажу одягу організатори передадуть благодійним організаціям Британії та Америки, які борються з наслідками пандемії коронавірусу та за права темношкірих людей.

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Тому знаменитості повинні опублікувати фото, де постають разом із улюбленими речима, які віддадуть на аукціон. До прикладу, Ірина Шейк вирішила віддати шовкову мідіспідницю з леопардовим принтом та червону сумочку від бренду Burberry. Спокусливе фото російська модель зробила топлес, сидячи на підлозі у ванній.

Що цікаве, таке ж фото відтворила і модель Кендіс Сванепул. Зірка вирішила пожертвувати свою улюблену чорну сумочку Chanel, якою прикрила оголені груди. За низ жінка обрала джинси з високою посадкою на талії.

"У липневому випуску British Vogue я разом з 22 іншими моделями взяла участь у спеціальному проєкті зі збору грошей для NHS Charities Together і NAACP, пожертвувавши мою улюблену сумку Chane", – написала Кендіс.

Фанати залишились у захваті від фото та засипали її компліментами, та подякували за її благочинність.