"Ангел" Victoria's Secret Алексина Грем повністю оголилась: фото 18+

Алексина Грем зуміла перевершити свої еротичні зйомки, зробивши домашній кадр на фоні міста. "Ангел" Victoria's Secret опублікувала відповідні фото в мережі, викликавши шквал захвату в прихильників.

Як відомо, наприкінці березня 2019 року знаменитий білизняний бренд Victoria's Secret оголосив про поповнення в складі своїх "ангелів". Новою зіркою стала 29-річна британка Алексина Грем, яка вже співпрацювала з компанією. За кілька місяців співпраці модель встигла знятись у кількох рекламах Victoria's Secret, де продемонструвала свою ідеальну струнку фігуру.

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Та, як і всі "ангели", Алексина Грем полюбляє хизуватись красою свого тіла і поза стильними зйомками. На її Instagram-сторінці є чимало сексуальних кадрів, зроблених на відпочинку або вдома. Днями своєрідна колекція поповнилась новими світлинами, які приголомшили її прихильників відвертістю.

Перед прихильниками Алексина Грем постала повністю голою у ванній. Модель встала спиною до камери, тому всі підписники блогу могли розгледіти пружні сідниці знаменитої британки та її струнку талію. Оголені груди "ангел" Victoria's Secret прикрила руками. Ще більшої сексуальності образу додавала піна, яка виднілась на тілі Алексини Грем. Гарячий знімок вона показала в чорно-білих тонах та в кольорі.



Алексина Грем оголилась / Instagram / @alexinagraham



"Ангел" Victoria's Secret Алексина Грем / Instagram / @alexinagraham

Що відомо про Алексину Грем?

Модельна кар'єра дівчини розпочалася з перемоги у конкурсі краси від Ford. Після цього вона підписала контракт з Maybelline та почала з'являтися на обкладинках таких журналів, як Glamour US, Teen Vogue , L'Officiel Singapore, Harper's Bazaar Serbia, Marie Claire. Вперше на подіум Victoria's Secret Алексина вийшла у 2017 році. Після цього вона отримала запрошення і на підсумковий показ у 2018-му. А вже в березні 2019 року отримала бажаний статус "ангела".