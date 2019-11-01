"Ангел" Victoria's Secret Алексина Грем повністю оголилася для фото (18+)

Зваблива рудоволоса модель Алексина Грем перевершила свої образи на подіумі Vitoria's Secret. Популярний англійський "ангел" оголив свої крила та інші частини тіла, стоячи у вікні.

Оскільки цього року традиційного підсумкового шоу від Victoria's Secret не буде, моделі вирішили атакувати соцмережі своїми знімками у не менш гарячих образах, ніж на подіумі.

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Нове надміру пікантне фото англійська модель Алексина Грем оприлюднила на своїй сторінці в інстаграмі.

На світлині, яку вдалося відобразити фотографові, смілива і сексуальна англійка позує повністю оголеною, стоячи на пальчиках і розставивши ноги.

Вона постала перед камерою спиною прямо перед панорамним вікном. На фото Алексина, не соромлячись, засвітила свої пишні сідниці та красиву спину. Однак перед тулуба, зокрема, груди та інші інтимні частини тіла, рудоволоса бешкетниця вирішила прикрити полотенцем.



Алексина Грем / Instagram / @alexinagraham

Варто відзначити, що Алексина Грем полюбляє пікантно оголитися перед камерою і подібні фото з'являлися на її сторінці навіть близько року тому.



Алексина Грем / Instagram / @alexinagraham