"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін оголилася у рекламі купальників: гарячі фото 18+

Угорська модель Барбара Палвін, яку вважають у фешн-індустрії plus-size, всього кілька місяців тому приєдналась до Victoria's Secret та продовжує зніматися для інших популярних брендів та видань.

Барбара знялася в еротичній фотосесії для журналу Sports Illustrated Swimsuit в дуже відвертих купальниках та позах. Фотографом виступив Джеймс Макарі.

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Спершу Палвін опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому вона позує повністю оголеною у морському піску на пляжі Коста-Ріки. З одягу на моделі капелюх, сплетений з пальмових листків. Груди вона прикрила рукою.



Барбара Плавін знялась для реклами купальників / Sports Illustrated Swimsuit

Шанувальники були приголомшені таким пікантним кадром, однак на сайті видання з'явилися й інші знімки, на яких модель еротично позувала у купальниках, які ледь прикрили її інтимні частини тіла. Барбара Палвін раніше вже знімалася для журналу Sports Illustrated Swimsuit, однак останню фотосесію можна назвати найбільш розкутою.

Фотосесія Барбари Палвін для Sports Illustrated Swimsuit

Барбара Плавін знялась для реклами купальників / Sports Illustrated Swimsuit