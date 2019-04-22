"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін знялась у рекламі купальників: звабливі фото

Угорська модель Барбара Палвін, яка всього місяць тому приєдналась до білизняного бренду Victoria's Secret, погодилась на досить пікантну зйомку. "Ангел" приміряла звабливі купальники для рекламної кампанії.

Як відомо, у Victoria's Secret вирішили збільшити свою команду, тому прихильникам бренду представили нових "ангелів". Серед моделей, які офіційно розпочали співпрацю із компанією, була й 25-річна модель Барбара Палвін.

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Після несподіваного оголошення кар'єри манекенниці стрімко пішла вгору. Сексапільна Барбара встигла приміряти новинки Victoria's Secret та отримати заманливі пропозиції від інших брендів та глянців. Так, журнал Sports Illustrated Swimsuit запросив модель стати головною зіркою їхнього нового випуску, на що вона радо погодилась. Окрім цього, Барбара Палвін стала обличчям колекції купальників Calzedonia.

Для сексапільних зйомок модель прилетіла на Багами, де постала перед камерою у звабливих пляжних вбраннях. Барбара Палвін приміряла як класичні бікіні яскравих кольорів, так і купальники в спортивному стилі та з трендовими анімалістичними принтами. Автором пікантної фотосесії був талановитий Бен Уоттс.



Барбара Плавін знялась для реклами купальників / Calzedonia