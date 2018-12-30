"Ангел" Victoria's Secret Бріджит Малкольм оголила груди на пляжі: 18+

Сексапільна модель Бріджит Малкольм, яка є одним із "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret, показала свої оголені груди. Пікантні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

25-річна австралійка Бріджит Малкольм має розкішне струнке тіло, яке не соромиться показувати громадськості. У мережі модель полюбляє хизуватись результатами пікантних зйомок та гарячими кадрами зі своїх буднів.

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Днями Бріджит Малкольм опублікувала провокаційні фото з відпочинку в рідній Австралії. Перед камерою "ангел" Victoria's Secret позувала топлес, оголивши свої груди. Тільки на одному знімку манекенниця прикрила руками інтимні місця.

Варто зазначити, що як модель із досвідом, Бріджит Малкольм обрала для гарячих фото різні ракурси та пози. Австралійка сиділа, грайливо дивлячись у камеру, стояла боком, вигнувши свою спину, та щасливо посміхалась, ледь прикривши свої груди.

Ймовірно, Бріджит Малкольм обрала не людний пляж, адже на кадрах не було видно жодного відпочивальника. Однак приховувати зроблені світлини вона не мала наміру, тому в останні дні грудня опублікувала серію провокативних кадрів, які миттю розбурхали мережу.