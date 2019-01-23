"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк оголилась перед камерою: фото 18+

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Ельза Госк оголилась перед камерою
Ельза Госк оголилась перед камерою / Instagram / @hoskelsa

Шведська топ-модель Ельза Госк, яка є одним із найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, часто погоджується на провокативні зйомки. Зірка не соромиться роздягатись перед камерою, що демонструє у своєму блозі.

Днями сексапільна Ельза Госк опублікувала чергові пікантні фото з Франції, де триває Тиждень моди. Спершу перед камерою вона постала у білосніжному халаті. Модель прикрила оголені груди вбранням та показала стрункі ноги, пікантно сівши на стілець. 

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Модель Ельза Госк оголилась у готельному номері
Модель Ельза Госк оголилась у готельному номері / Instagram / @hoskelsa

Та одним фото, зробленим у готельному номері Парижа, Ельза Госк не обмежилась. Згодом манекенниця показала оголені груди, які вона прикрила прозорими тюлями. Окрім цього, "ангел" Victoria's Secret повністю оголилась. Ельза Госк заховалась за тканиною, крізь яку виднілись сексуальні форми зірки. 

"Одягнутись чи залишитись в ліжку", –  звабливо написала Ельза Госк. 

Ельза Госк показала оголене тіло
Ельза Госк показала оголене тіло / Instagram / @hoskelsa

Сексуальні фото моделі Ельзи Госк
Сексуальні фото моделі Ельзи Госк / Instagram / @hoskelsa
 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: 24 Канал
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