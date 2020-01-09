24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала тіло у сексуальній білизні

126 Читать новость на русском
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Шведська модель поділилася спокусливими кадрами на сторінках соціальних мереж. 31-річна Ельза Госк позувала у відвертому мереживному комплекті білизни бренду Victoria's Secret у власному будинку. Партнером для такої зйомки стала кішка.

Зваблива білявка часто демонструє модні образи на сторінках свого інстаграму. Дівчина, яка знається на стилі, вміє вражати як повсякденними, так і світськими виходами. Її образи завжди вирізняються споміж інших знаменитостей яскравістю та епатажем. 

Читайте також: Джіджі Хадід оголила груди для календаря: сексуальні фото

Проте не менший захват підписників викликають відверті зйомки моделі, яка за винагороду отримує тисячі вподобань та захопливих коментарів. Так, 31-річна манекенниця здобула світову популярність завдяки Victoria's Secret.

Вона брала участь у показах три роки поспіль. Дівчина часто демонструє в мережі своє підтягнуте тіло. Цього разу для домашньої зйомки вона обрала білизну американського бренду, який зробив її відомою. 

ельза госк
Модель  Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Модель обрала комплект мереживної білизни молочного кольору, який ледь прикривав її груди. Ельза Госк також одягнула широкі штани в тон до спіднього. Разом зі знаменитістю на сходах будинку позувала світла кішка, яка потонула в обіймах моделі. 

Кошачий пух,
– лаконічно прокоментувала відверті фото Ельза Госк. 

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

НАБУ відкрило справу проти голови СБУ Баканова: деталі
сьогодні
8017
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Ельза Госк Victoria's Secret
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:02 Кейт Міддлтон – 38! 5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 8808
8 січня 16:35 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 10645
8 січня 16:04 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 5302
8 січня 14:00 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
Марта Вересюк 13274
8 січня 13:31 Український літак розбився в Ірані: знаменитості відреагували на трагедію
Юлія Михайлова 5793
Новини
Більше новин
Залиште відгук