"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала тіло у сексуальній білизні

Шведська модель поділилася спокусливими кадрами на сторінках соціальних мереж. 31-річна Ельза Госк позувала у відвертому мереживному комплекті білизни бренду Victoria's Secret у власному будинку. Партнером для такої зйомки стала кішка.

Зваблива білявка часто демонструє модні образи на сторінках свого інстаграму. Дівчина, яка знається на стилі, вміє вражати як повсякденними, так і світськими виходами. Її образи завжди вирізняються споміж інших знаменитостей яскравістю та епатажем.

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Проте не менший захват підписників викликають відверті зйомки моделі, яка за винагороду отримує тисячі вподобань та захопливих коментарів. Так, 31-річна манекенниця здобула світову популярність завдяки Victoria's Secret.

Вона брала участь у показах три роки поспіль. Дівчина часто демонструє в мережі своє підтягнуте тіло. Цього разу для домашньої зйомки вона обрала білизну американського бренду, який зробив її відомою.



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Модель обрала комплект мереживної білизни молочного кольору, який ледь прикривав її груди. Ельза Госк також одягнула широкі штани в тон до спіднього. Разом зі знаменитістю на сходах будинку позувала світла кішка, яка потонула в обіймах моделі.

Кошачий пух,

– лаконічно прокоментувала відверті фото Ельза Госк.



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa