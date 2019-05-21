"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк заворожила розкішною сукнею у Каннах: фото

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Ельза Госк н аКаннському кінофестивалі
Ельза Госк н аКаннському кінофестивалі / Instagram / @hoskelsa

Моделі білизняного бренду Victoria's Secret не тільки епатують на червоних доріжках звабливими вбраннями, але й зачаровують ніжним та елегантним образом. Це довела Ельза Госк, яка прийшла на Каннський кінофестиваль-2019 у розкішній вечірній сукні.

72-ий Каннський кінофестиваль привертає дедалі більшу увагу ЗМІ, адже саме там найвідоміші зірки Голлівуду презентують свої фільми. Однак на червоних доріжках заходу є чимало музикантів та моделей, які прийшли підтримати претендентів на "Золоту пальмову гілку". 

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Серед запрошених гостей була й відома шведська модель Ельза Госк, яка є одним із "ангелів" Victoria's Secret. Манекенниця вкотре показала витончений образ, поставши перед камерами у приголомшливій сукні від Etro. Вбрання молочно-м'ятного кольору підкреслило струнку талію Ельзи Госк та не пишні груди зірки. Елегантний look модель доповнила коштовними прикрасами. 

Вдалось зірці здивувати не тільки вбранням, але й вибором зачіски. 30-річна Ельза Госк зробила легкі локони, прикрасивши зачіску косою. Легкий макіяж з акцентом на очі завершили look шведської красуні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Каннський кінофестиваль Мода Стиль і мода Ельза Госк Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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