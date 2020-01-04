"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк зізналася про те, що страждала від алкогольної залежності

У новому 2020 році чимало знаменитостей підвели підсумки не лише за 2019 рік, а й за останнє десятиліття. Одна з найуспішніших моделей Ельза Госк приголомшила зізнанням про те, що їй вдалося подолати алкогольну залежність.

Про це "ангел" Victoria's Secret написала на своїй сторінці в інстаграмі. Ельза Госк опублікувала колаж з обкладинками журналів, для яких вона знялася протягом останнього десятиліття.

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А у підписі зірка написала, що десять років тому вона була дуже розгубленою і не мала жодної роботи. Через це вона вирішила переїхати у Нью-Йорк, де Ельза "загубилася" ще більше. Супермодель відзначила 10 років тверезості і розповіла про свою боротьбу з алкогольною залежністю.

"Пройшов якийсь час, перш ніж зрозуміла, що всі мої проблеми почалися саме з мене. Почавши вести тверезий спосіб життя, я усвідомила, що страждала від алкоголізму, і що навколо був цілий світ, в якому всі жили без алкоголю. Я зустріла багато дивовижних людей, друзів, і поступово знову знайшла себе. Того, що сталося завдяки цьому, я і уявити собі ніколи не могла. Немає слів, щоб висловити всю мою подяку", – заявила Госк.

7 листопада 2019 року Ельза відсвяткувала своє 31-річчя. Отже дівчина вживала алкоголь до 21 року і їй вдалося усвідомити цю проблему.

"Минуло вже 10 років з тих пір, як я не п'ю спиртні напої. Спочатку було нелегко, але кинути пити – найкраще рішення, яке я коли-небудь прийняла", – додала супермодель.