"Ангел" Victoria's Secret Келлі Гейл оголилась перед камерою: 18+

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"Ангел" Victoria's Secret Келлі Гейл
"Ангел" Victoria's Secret Келлі Гейл / Instagram / @kellybellyboom

Поки знаменитий білизняний бренд Victoria's Secret запросив до команди перспективних моделей, вже утверджені "ангели" продовжують розбурхувати мережу. Цього разу запальна Келлі Гейл поділилась з прихильниками сексуальними знімками.

Блоги у соціальній мережі Instagram стали своєрідним портфоліо знаменитостей. У мережі зірки діляться кадрами з приватного життя та своїми думками. А от моделі полюбляють додавати перчинки своїм сторінкам, публікуючи відверті фото. 

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Винятком не стала 23-річна Келлі Гейл, яка зуміла розбурхати мережу сексапільними знімками. Перед камерами зваблива шведська модель постала без одягу, оголивши свої груди. Сексапільний знімок зробили в момент, коли Келлі одягала білу футболку на вологе тіло, що додало пікантності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

Ймовірно, пікантне фото Келлі Гейл зробила під час райського відпочинку на Балі. Днями манекенниця опублікувала з Індонезії серію пляжних знімків у купальниках, зазначивши, що мріє повернутись на цей курорт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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