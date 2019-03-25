"Ангел" Victoria's Secret Келлі Гейл оголилась перед камерою: 18+

Поки знаменитий білизняний бренд Victoria's Secret запросив до команди перспективних моделей, вже утверджені "ангели" продовжують розбурхувати мережу. Цього разу запальна Келлі Гейл поділилась з прихильниками сексуальними знімками.

Блоги у соціальній мережі Instagram стали своєрідним портфоліо знаменитостей. У мережі зірки діляться кадрами з приватного життя та своїми думками. А от моделі полюбляють додавати перчинки своїм сторінкам, публікуючи відверті фото.

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Винятком не стала 23-річна Келлі Гейл, яка зуміла розбурхати мережу сексапільними знімками. Перед камерами зваблива шведська модель постала без одягу, оголивши свої груди. Сексапільний знімок зробили в момент, коли Келлі одягала білу футболку на вологе тіло, що додало пікантності.

Ймовірно, пікантне фото Келлі Гейл зробила під час райського відпочинку на Балі. Днями манекенниця опублікувала з Індонезії серію пляжних знімків у купальниках, зазначивши, що мріє повернутись на цей курорт.