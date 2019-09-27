"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул показала миловидне фото з дітьми

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"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул
"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул / Фото з Instagram

30-річна південноафриканська топ-модель Кендіс Сванепул, яка є однією із "ангелів" бренду Victoria's Secret показала своїм шанувальникам в Instagram фото з дітьми.

Знаменита топ-модель, яка захоплює своєю красою та фігурою мільйони підписників в Instagram, поділилася літнім фото з відпочинку в Іспанії. Що цікаво, у свої 30 років Кендіс може похитуватися ідеальними формами, тож її неодноразово запрошують позувати для обкладинок журналів.

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Прекрасні спогади з Ібіци,
– лаконічно підписала світлину супермодель.

На фото Кендіс позує у класичному бордовому купальнику на тонких бретельках. Світлину прикрасили діти то-моделі. На руках Сванепул тримає однорічного сина Арієль, а поруч з матусею старший син Анака, якому в жовтні виповниться 4 роки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tbt to beautiful memories made in Ibiza #mytribe

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices)

Кендіс Сванепул є матір’ю-одиночкою. Наприкінці 2018 року зірка білизняного бренду Victoria’s Secret розлучилася з батьком своїх дітей Германном Ніколі. Разом пара була 12 років.

Герман і Кендіс
Герман і Кендіс

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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