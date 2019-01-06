"Ангел" Victoria's Secret Лілі Олдрідж вдруге стала мамою: зворушливе фото
Супермодель та зірка білизняного бренду Victoria's Secret Лілі Олдрідж народила другу дитину – хлопчика – від свого чоловіка Кейлеба Фолловілла.
Про це модель повідомила на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому фото зображені ніжки малюка.
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Лілі Олдрідж народила другу дитину 29 січня, однак поділитися щасливою новиною з шанувальниками зіркові батьки вирішили через пару днів.
"Уїнстон Рой Фоллоуілл благословив наші життя", – прокоментувала світлину зіркова мама.
До слова, Лілі Олдрідж одружилась на вокалістові групи Kings of Leon Кейлебі Фолловіллі у 2011 році, зустрічавшись перед цим чотири роки. У 2012 році в пари народилась донька Діксі Перл.
Джерело: 24 канал
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