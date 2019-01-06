"Ангел" Victoria's Secret Лілі Олдрідж вдруге стала мамою: зворушливе фото

431 Читать новость на русском
Лілі Олдрідж
Лілі Олдрідж / www.gettyimages.com

Супермодель та зірка білизняного бренду Victoria's Secret Лілі Олдрідж народила другу дитину – хлопчика – від свого чоловіка Кейлеба Фолловілла.

Про це модель повідомила на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому фото зображені ніжки малюка.

Читайте також: Гаряча матуся: вагітна Тіна Кунакі розбурхала мережу пляжним фото

Лілі Олдрідж народила другу дитину 29 січня, однак поділитися щасливою новиною з шанувальниками зіркові батьки вирішили через пару днів.

"Уїнстон Рой Фоллоуілл благословив наші життя", – прокоментувала світлину зіркова мама.

 

До слова, Лілі Олдрідж одружилась на вокалістові групи Kings of Leon Кейлебі Фолловіллі у 2011 році, зустрічавшись перед цим чотири роки. У 2012 році в пари народилась донька Діксі Перл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lily Aldridge (@lilyaldridge)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами Діти і неповнолітні Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
5450
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
543
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3465
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
30 січня 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
597
Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
30 січня 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
Олена Булан 3332
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
30 січня 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 7895
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук