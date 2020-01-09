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"Ангел" Victoria's Secret Марта Гант оголосила про заручини

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Марта Гант / Instagram / @marthahunt

Новинами про майбутній шлюб 30-річна американська модель поділилася на сторінках свого інстаграму. Вона опублікувала романтичні світлини зі своїм обранцем фотографом Джейсоном Макдональдом, засвітивши розкішну обручку з діамантом.

Ефектна білявка разом з коханим відправилася на відпочинок на Багамські острови, де Джейсон Макдональд освідчився успішній моделі. Марта Гант, яка активно веде особистий блог у соціальних мережах, поспішила поділитися радість зі своїми шанувальниками. 

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Так, в інстаграмі знаменитості з'явився допис, на якому вона позує в обіймах свого нареченого. Судячи з усього, закохані вирішили зафільмувати особливий для кожного з них момент. 

Я маю секрет,
– лаконічно прокоментувала статус нареченої Марта Гант. 

марта хант
Модель Марта Гант / Instagram / @marthahunt

марта хант
Модель Марта Гант з нареченим Джейсоном Макдональдом / Instagram / @marthahunt


Модель Марта Гант з нареченим Джейсоном Макдональдом / Instagram / @marthahunt

Знайомство пари відбулося під час чергових фешн-зйомок Марти Гант, а автором світлин став майбутній чоловік Джейсон Макдональд. Відтоді пара не розлучається впродовж п'яти років. 

 
Марта Гант та Джейсон Макдональд / Instagram / @marthahunt
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи Victoria's Secret
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