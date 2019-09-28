"Ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд похизувалася фігурою у хижацькій мінісукні

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Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Нідерландська модель Ромі Стрейд ідеально демонструє, що може зачарувати прихильників не лише своїми ефектними виходами на подіумі, але й появами на світських подіях. Так, для вечора у Парижі "ангел" Victoria's Secret обрала трендову мінісукню.

У трендах нового осіннього сезону перші місця досі займають анімалістичні принти, тому всесвітньо відомі моделі користуються можливістю ще більше підкреслити свою ефектність хижацьким малюнком. Тим паче, якщо він прикрашає крихітну мінісукню.

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Однією з поціновувачок тренду виявилася 24-річна Ромі Стрейд. Напередодні, 27 вересня, "ангел" Victoria's Secret поспішала на світський захід, що відбувався в Парижі. Безпрограшним вечірнім варіантом стала сукня з леопардовим принтом та асиметричною довжиною.

Ромі Стрейд поділилася знімками у стилі street-style, на яких їй вдалося підкреслити усі свої переваги, зокрема, тонку талію, довгі та стрункі ноги, а також красиве декольте. Довершенням ефектного образу став клатч від Chanel, туфлі-човники і макіяж з акцентом на очі.

Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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