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"Ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд у лазневому рушнику закликала всіх не виходити з дому:фото

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Ромі Стрейд закликала усіх залишатися вдома / Instagram / @romeestrijd

Відома нідерландська модель, "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд не залишилася осторонь новин про коронавірус. Знаменитість закликала прихильників дбати про себе та залишатися вдома.

Відомо, що новий вірус Covid-19 вражає як звичайних людей, так і знаменитостей. Від недуги потерпіли вже більш, ніж 169 тисяч осіб по всьому світу. Модель Victoria's Secret Ромі Стрейд опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі допис, в якому висловила свою думку щодо захворювання.

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Знаменитість поширила фото, на якому позує в білому лазневому рушнику, сидячи у ванній кімнаті. Волосся зірка розпустила, а на обличчі зробила легкий природний макіяж. Її вуха прикрашають маленькі сережки-кільця.

Стрейд закликала усіх залишатися вдома задля того, щоб вберегти своє здоров’я та життя і своїх рідних від небезпеки.

Цього ранку я прокинулася, усвідомлюючи, наскільки важливо залишатися вдома зараз, не тільки для себе, але і для інших: для мами й тата, бабусі і дідуся. Прийшов час поставитися до цього серйозно! Використаймо цей час, щоб перезавантажитися, згадати, що важливо. Скоротімо поїздки, проведімо час зі своєю сім'єю, але також відновімо зв'язок з самим собою. Подумайте про те, що дійсно важливо для вас,
– написала в публікації Ромі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

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Автор: Надія Біленко
Теги: Коронавірус Covid-19 Victoria's Secret Новини LifeStyle LifeStyle
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