"Ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд знялась повністю голою на пляжі: 18+

Знаменита нідерландська модель Ромі Стрейд, яка є однією із "ангелів" Victoria's Secret, похизувалась у мережі провокативними знімками. Перед камерою зірка постала повністю голою.

У білизняному бренді Victoria's Secret стартувала бурхлива робота над рекламою нової колекції. Відтак всі "ангели" беруть участь у пікантних зйомках, під час яких приміряють звабливу білизну.

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Та попри насичений робочий графік моделі знаходять вільний час для інших фотосесій та своїх сексуальних блогів. Днями 23-річна Ромі Стрейд зуміла розбурхати мережу провокативними кадрами із морського пляжу.

Перед камерою фотографа Зої Гроссман вона постала повністю голою. Інтимні місця свого стрункого тіла модель прикривала, обираючи правильні пози. А на одному фото Ромі Стрейд спокусливо прикрила руками оголені груди та вигнула спину, що виглядало дуже пікантно.

Ще більшої еротики тьмяним знімкам додавало місце зйомок. Під час фотосесії Ромі Стрейд намочила тіло у воді, тому на шкірі моделі виднівся прилиплий пісок.



Модель Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



"Ангел" Ромі Стрейд оголена / Instagram / @romeestrijd



Модель Victoria's Secret із Нідерландів / Instagram / @romeestrijd

Не забула манекенниця і про головну роботу у Victoria's Secret. Ромі Стрейд знялась у грайливій фотосесії, примірявши стильні купальники від білизняного бренду, які невдовзі поступлять у продаж.