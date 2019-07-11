"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо приміряла сексуальну білизну: фото та відео 18+

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Сара Сампайо у новій рекламі Victoria's Secret
Сара Сампайо у новій рекламі Victoria's Secret / Instagram / @sarasampaio

Одна з найвідоміших "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret Сара Сампайо взяла участь у сексуальній фотосесії. Чорно-білу рекламу модель розмістила на особистій сторінці в Instagram.

Знаменитий бренд Victoria's Secret ошелешив прихильників новою колекцією білизни. Для модниць дизайнери розробили сексуальні комплекти, які поспішили прорекламувати у мережі. У відвертих зйомках взяли участь найвідоміші "ангели", серед яких – 27-річна модель з Португалії Сара Сампайо. 

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Для запальної брюнетки представники бренду залишили одну з найзвабливіших розробок. Сара Сампайо постала у розкішній спідній білизні чорного кольору, прикрашеній смужками. Вбрання ледь прикривало інтимні місця, що виглядало дуже спокусливо. більшої пікантності кадрам додали плавні рухи "ангела" та чорно-білі тони зйомки.  

Автори рекламних роликів та фото передчасно опублікували їх, про що зізнались на офіційній сторінці Victoria's Secret в Instagram. "Деякі речі не можуть чекати", – загадково написали під сексуальним роликом. 

На іншому відео Сара Сампайо оголила свої пружні сідниці в бікіні та показала зблизька груди, прикриті мереживними вставками білизни. Відтак кожен підписник блогу Victoria's Secret зміг ретельно розглянути новинку бренду. 

Нова колекція зблизька. І це надзвичайно відверто, – зазначили представники Victoria's Secret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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