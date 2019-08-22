"Ангел" Victoria's Secret Шанель Іман стане матір'ю вдруге

Популярна модель та колишній "ангел" Victoria's Secret Шанель Іман вагітна другою дитиною! Додамо, рівно рік тому, у серпні 2018 року, знаменитість стала матір'ю вперше.

Як повідомляє видання Daily Mail, Шанель Іман потрапила в об'єктиви папараці на п'ятому місяці своєї другої вагітності.

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Шанель Іман / Daily Mail

Цікаво те, що у соціальних мережах 28-річна модель жодним чином не натякає на ще одне поповнення у сім'ї. Шанель показує, як проводить час з донькою Келі Клей, яка народилася 10 серпня 2018 року, та чоловіком – спортсменом Стерлінгом Шепардом.

Днями модель показала, як відсвяткувала день народження дочки. "Мамуся любить тебе", – додала у підписі Іман.