"Ангел" Victoria's Secret Шанель Іман стане матір'ю вдруге
Популярна модель та колишній "ангел" Victoria's Secret Шанель Іман вагітна другою дитиною! Додамо, рівно рік тому, у серпні 2018 року, знаменитість стала матір'ю вперше.
Як повідомляє видання Daily Mail, Шанель Іман потрапила в об'єктиви папараці на п'ятому місяці своєї другої вагітності.
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Шанель Іман / Daily Mail
Цікаво те, що у соціальних мережах 28-річна модель жодним чином не натякає на ще одне поповнення у сім'ї. Шанель показує, як проводить час з донькою Келі Клей, яка народилася 10 серпня 2018 року, та чоловіком – спортсменом Стерлінгом Шепардом.
Днями модель показала, як відсвяткувала день народження дочки. "Мамуся любить тебе", – додала у підписі Іман.
Джерело: LifeStyle 24
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