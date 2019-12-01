"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Гілл показала сукню, як в Каті Осадчої

Американська модель Тейлор Гілл поділилась із прихильниками черговим ефектним фото у вечірній сукні. Вбрання привернуло велику увагу журналістів LifeStyle 24, адже воно нагадувало образ, який раніше демонстрували телеведуча Катя Осадча і модель Алла Костромічова.

Тейлор Гілл, яка відома співпрацею із білизняним брендом Victoria's Secret, стала запрошеною гостею на урочистій церемонії "Людина 2019 року". Захід влаштували представники португальського журналу GQ, які вручили нагороди зіркам, що, на їхню думку, своєю роботою та ініціативами можуть стати прикладом для наслідування. До лауреатів премії увійшла і Тейлор Гілл, яка здобула статуетку в номінації "Модель року".

Читайте також: Наталія Могилевська повторила образ Ольги Сумської: фото

Зірка не пропустила знакової події та підготувала для виходу особливу сукню. Манекенниця красувалась перед учасниками події у золотистій сукні з особливим блискучим декором.



Тейлор Гілл у золотистій сукні / Instagram / @taylor_hill

Цікаво, що подібні вбрання можна знайти у колекції українського дизайнера Івана Фролова. Модельєр розробив серію вечірніх суконь із таким же декором в зоні декольте. Вироби українця вже встигли приміряти вітчизняні зірки. Зокрема, у подібному одязі красувались знані модниці Катя Осадча та Алла Костромічова. Телеведуча підкорювала ефектним вбранням учасників Best Fashion Awards 2019, а от модель Алла Костромічова показала новинку від FROLOV у телевізійному проєкті "Топ-модель по-українськи".



Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha