"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Гілл показала сукню, як в Каті Осадчої

516 Читать новость на русском
Тейлор Гілл вбрала сукню, подібну до вбрання Осадчої / Instagram / @taylor_hill

Американська модель Тейлор Гілл поділилась із прихильниками черговим ефектним фото у вечірній сукні. Вбрання привернуло велику увагу журналістів LifeStyle 24, адже воно нагадувало образ, який раніше демонстрували телеведуча Катя Осадча і модель Алла Костромічова.

Тейлор Гілл, яка відома співпрацею із білизняним брендом Victoria's Secret, стала запрошеною гостею на урочистій церемонії "Людина 2019 року". Захід влаштували представники португальського журналу GQ, які вручили нагороди зіркам, що, на їхню думку, своєю роботою та ініціативами можуть стати прикладом для наслідування. До лауреатів премії увійшла і Тейлор Гілл, яка здобула статуетку в номінації "Модель року". 

Читайте також: Наталія Могилевська повторила образ Ольги Сумської: фото

Зірка не пропустила знакової події та підготувала для виходу особливу сукню. Манекенниця красувалась перед учасниками події у золотистій сукні з особливим блискучим декором. 

Тейлор Гілл
Тейлор Гілл у золотистій сукні / Instagram / @taylor_hill

Цікаво, що подібні вбрання можна знайти у колекції українського дизайнера Івана Фролова. Модельєр розробив серію вечірніх суконь із таким же декором в зоні декольте. Вироби українця вже встигли приміряти вітчизняні зірки. Зокрема, у подібному одязі красувались знані модниці Катя Осадча та Алла Костромічова. Телеведуча підкорювала ефектним вбранням учасників Best Fashion Awards 2019, а от модель Алла Костромічова показала новинку від FROLOV у телевізійному проєкті "Топ-модель по-українськи".

Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha
Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha

Алла Костромічова
Алла Костромічова / Пресслужба дизайнера

Перекази заробітчан та спекуляція: від чого залежить стабільність гривні
сьогодні
4210
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret Мода Катя Осадча
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 303
сьогодні 09:30 Куди піти у Києві у грудні: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 205
30 листопада 23:08 M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки
Надія Біленко 1185
30 листопада 15:40 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 4177
30 листопада 10:37 Голодомор в Україні: що відомо про журналіста Гарета Джонса, який написав про моторошний геноцид
Юлія Михайлова 8032
Новини
Більше новин
Залиште відгук