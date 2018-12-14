"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл не посоромилася показати відверте фото з акне на обличчі

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Тейлор Хілл
Тейлор Хілл / www.gettyimages.com

Супермодель Тейлор Хілл, яка з 2015 року є "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret, не побоялася показати шанувальникам фото, як виглядає її шкіра у реальному житті.

Як відомо, для створення будь-якого рекламного кампейну використовується ретуш, а також використовується професійний макіяж та правильне світло. Відтак шкіра виглядає на фото чи відео в ідеальному стані. Однак у реальному житті навіть "ангелам" знаменитого білизняного бренду доводиться зустрічатися з неприємностями із зовнішнім виглядом. 

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Так, супермодель Тейлор Хілл опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram без макіяжу та жодних фільтрів, продемонструвавши стан своєї шкіри. Більшість користувачів у мережі похвалили дівчину за відверте та чесне фото.

"Дякую тобі за справжність. Це дуже важливо", "Натуральна краса", "Ти дуже красива", "Ти чудовий приклад", "Ти справді красиво виглядаєш", – написали шанувальники Тейлор.

Однак є й інші прихильники, які звернули увагу на проблемні ділянки обличчя моделі і розкритикували її.

"Що з твоєю шкірою?" – написав один з Інтернет-юзерів.

Тейлор Хілл
Тейлор Хілл / Instagram @taylor_hill

Тейлор Хілл
Тейлор Хілл / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Краса Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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