"Ангел" Victoria's Secret Вінні Харлоу кардинально змінила імідж: перші фото

Одна з найвідоміших моделей Victoria's Secret Вінні Харлоу здивувала своїх прихильників раптовою зміною іміджу. Зірка показала ефектні фото з рожевим волоссям.

У Каліфорнії триває грандіозний музичний фестиваль Coachella-2019. Саме цей світський захід об'єднав чимало голлівудських зірок, які приїхали розважитись до Лос-Анджелеса. Таку гучну подію не оминули увагою й знамениті моделі білизняного бренду Victoria's Secret. Сексапільні манекенниці обрали для вечірки пікантні вбрання, в яких і запалили на відкритті Coachella-2019 у п'ятницю, 12 квітня.

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Не опустила можливості розважитись і запальна Вінні Харлоу. На фестивалі вона постала у білих джинсових шортах і рожевому топі в сітку. Вінні обрала зручне взуття, щоб вдосталь натанцюватись під улюблені треки.

Однак не звабливий образ зірки привернув чималу увагу її прихильників: 24-річна модель засвітила новий ефектний імідж. Вінні Харлоу перефарбувала волосся у рожевий колір, залишивши при цьому його довжину.

Зазвичай Вінні Харлоу обирає природний колір волосся та залишається брюнеткою. Полюбляє модель робити романтичні кучері, які додають її вигляду ніжності. Однак для стильних фотосесій "ангел" Victoria's Secret погоджується на різні експерименти із зовнішністю. Як змінювала стиль Вінні Харлоу – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка має рідкісне захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона очолила рекламні кампанії Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. Окрім цього, в 2018 році Вінні Харлоу приєдналась до "ангелів" Victoria's Secret, а в листопаді вперше вийшла на сцену грандіозного показу спідньої білизни.