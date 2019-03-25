"Ангел" Victoria's Secret Вінні Харлоу похизувалася формами у новій зйомці

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Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Екзотична канадська красуня Вінні Харлоу поділилася зі своїми шанувальниками знімками з чергової фотосесії. 24-річна "ангел" Victoria's Secret зуміла продемонструвати і струнку фігуру, і оновлену зачіску.

Нові світлини розкішного "ангела" Victoria's Secret з'явилися на офіційній сторінці фотографа Jamie Bruce та на сторінці Вінні Харлоу в Instagram. Екзотична красуня знялася у цікавій фотосесії, заодно продемонструвавши свою нову зачіску. 24-річна модель постала на світлинах з вкороченим волоссям і кучерявим чубком.

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Вінні Харлоу позувала перед камерою фешн-фотографа на Багамських островах. Локацією для зйомки вона обрала зоопарк, тому окрім неї на знімках можна побачити милих рожевих фламінго та розкішних білих павичів. 24-річна "ангел" Victoria's Secret позувала в оксамитовому костюмі, який складався з топа та шортів.

Другою локацією для фотосесії став берег океану, де Вінні Харлоу переодягнулася в купальний костюм. Вона бігала по пляжу та ніжилася в бірюзових хвилях. Шанувальники оцінили зйомку "ангела" і потішили її великою кількістю вподобань та коментарів з компліментами.

 

 

Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @byjamiebruce

Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @byjamiebruce

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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