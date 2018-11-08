"Ангел" Victoria's Secret Вінні Харлоу розбурхала мережу сексапільними знімками: 18+

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Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / www.gettyimages.com

Модель Вінні Харлоу розбурхала мережу пікантними знімками у спідній білизні та рушнику. "Ангел" Victoria's Secret опублікувала світлини у своєму блозі в Instagram.

У 2018 році канадська супермодель Вінні Харлоу, яка страждає на вітиліго, приєдналась до "ангелів" Victoria's Secret. Перед підготовкою до грандіозного шоу, що прогриміло в Нью-Йорку 8 листопада, зірка зробила стильну стрижку та стала помітно впевненішою.

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Чималі зміни в кар'єрі суттєво повпливали і на блог Вінні Харлоу. Модель дедалі частіше публікує сексапільні світлини, хизуючись своєю стрункою фігурою. Так, у мережі зірка показала кілька нових фото. Перед камерою Вінні Харлоу позувала у білосніжному рушнику, який прикривав її оголене тіло. Модель не приховувала своєї сексуальності, що виднілась навіть у її погляді. 

 

 

Окрім цього, Вінні Харлоу засвітила гарячі знімки у спідній білизні. Модель обрала пікантні пози, в яких виглядала дуже спокусливо. 

 

Хто така Вінні Харлоу?
Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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