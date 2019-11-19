"Ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер знялася у сексуальній білизні: гаряче фото

Відома данська модель, "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер приголомшила шанувальників гарячим знімком, на якому зірка подіумів похизувалася ідеальною фігурою.

Спокусливе фото 26-річна модель опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На чорно-білій світлині Жозефін Скрівер позує у звабливій білизні з колекції Victoria's Secret.

Читайте також: Ельза Госк сексуально станцювала у спідній білизні: відео

Окрім бюстгальтера і бікіні, образ "ангела" доповнює вишуканий пояс для панчіх, який підкреслив струнку фігуру дівчини. Знаменитість розпустила довге волосся та прикрила ним половину обличчя.

Додамо, що Жозефін регулярно публікує відверті знімки та не боїться демонструвати своє тіло. Шанувальники із захватом реагують на такий контент на не шкодують "лайків" і коментарів. За Скрівер у мережі стежать понад шість мільйонів користувачів.

"Найкрасивіша дівчина у світі", "Дуже сексуальна", "Гаряча", – коментують прихильники фото.



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver