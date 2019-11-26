"Ангела" Victoria's Secret розкритикували за надмірну худорбу: пікантні фото

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Шведська модель Ельза Госк / Instagram /@hoskelsa

Шведська модель Ельза Госк перебуває на відпочинку на Ямайці разом з друзями та коханим. Вона не припиняє ділитися спокусливими кадрами з узбережжя Карибського моря. Проте зовнішній вигляд красуні викликав занепокоєння її прихильників.

31-річна манекенниця здобула світову популярність завдяки бренду Victoria's Secret. Вона брала участь у показах три роки поспіль. Дівчина часто демонструє в мережі своє підтягнуте тіло. Проте останні світлини з курорту викликали шок у її підписників. 

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Ельза Госк з дитячих років займалася баскетболом і навіть досягнула певних професійних висот у складі Національної баскетбольної ліги Швеції. Вона не приховувала, що саме спорт посприяв її успішній модельній кар'єрі. Її ідеальне тіло стане прикрасою для будь-якої рекламної кампанії. 

Днями Ельза Госк опублікувала на сторінках соціальних мереж пікантні світлини. На них знаменитість позує на морському узбережжі у світло-лимонному купальнику у стилі ретро. Білявка ефектно виглядає на фоні блакитного пейзажу. Своїм образом модель нагадала секс-символ 60-х, швейцарську актрису та дівчину Джеймса Бонда у фільмі "Доктор Ноу" Урсулу Андресс. 

Зроби мене краще, ніж Урсула Андресс,
– написала вона у своєму інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Проте замість захопливих коментарів красуня отримала критику. Її шанувальники висловили обурення тим, що своїм прикладом дівчина пропагує анорексію серед молодих людей, які й без того надмірно занепокоєні своїм зовнішнім виглядом та параметрами тіла. 

Це хворобливий обрис тіла. Я не розумію, чому ви все ще підтримуєте цю худорбу, коли стільки молодих дівчат і хлопців страждають від анорексії та пов’язаних з нею психічних захворювань. Індустрія моделінгу змінюється, і моделі покликані відкрито говорити на ці теми, а не поширювати ті ж мотиви. Будьте свідомі за тих людей, які стежать за вами та піддаються впливові,
– прокоментував пікантні фото один із фоловерів Ельзи Госк.

На захист зірки виступила модель та дієтолог Мей Маск, яка є матір'ю відомого винахідника та генерального директора Tesla.

Я дієтолог, у мене були клієнти, які є худорлявими, але їдять недостатньо. Я бачила, як ви харчуєтеся на фотосесіях та на різних світських заходах. Ви, звичайно, не голодуєте. Ви також надмірно займаєтесь спортом. Величезне захоплення вам від мене,
– підтримала Ельзу Мей Маск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret Ельза Госк Дієти
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