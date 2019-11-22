"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує

А якщо вони й існують, то залишаються поза кадром нового фільму про жінок суперагенток.

Історія "Ангелів Чарлі" зі змінним успіхом триває понад 40 років: у 1976-му вони з'явились в форматі телешоу на каналі ABC, а у 2000 і 2003 світ побачили "янголи", яких більшість знає найкраще — Діас, Лью та Беррімор. В 2011-му той же АВС пробував воскресити геройок, але новий серіал про "Ангелів Чарлі" видався неуспішним і його закрили. Зараз же глядачів чекає не перезавантаження, а продовження знайомої історії, тільки у більш сучасній манері: без сексизму, об'єктивації і недолугих жартиків (останнє твердження спірне).

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"Ангели Чарлі": офіційний кадр з фільму / IMDb

Отож, жінки можуть геть усе. Саме з цієї фрази починаються нові "Ангели Чарлі". Акторка, продюсерка і режисерка фільму Елізабет Бенкс зробила все, щоб позбутись домінантної чоловічої нотки в цій супершпигунській історії. Натомість, звертається до дівчат і жінок не лише зі Штатів, а й зі всього світу, транслюючи щось в стилі "ти можеш все". Ціль хороша, реалізація – не дуже.

Елізабет Бенкс є більш відомою як акторка з "Людини Павука", "Голодних ігор", "Брайтбьорна" чи низки комедій, де ви точно якусь з них та й бачили. Стартом її режисерської кар'єри у кіно став "Ідеальний голос 2", який перевершив фінансові очікування творців. Другим у послужному списку Бенкс став фільм "Ангели Чарлі". І хоч режисерці добре вдається показати жіночу привабливість без перетворення на секс-об'єкт, чи як несправедливо чоловіки недооцінюють навички та компетенції жінок, у її "Ангелів Чарлі" багато мінусів.



"Ангели Чарлі": офіційний кадр з фільму / IMDb

Мотивація для більшості вчинків у фільмі просто відсутня і деколи, радше зрідка, компенсується жартиком. Зворот фільму до фемінізму логічний і виправданий (перегляньте, як кошмарно виглядали фільми 2000 і 2003-го, якщо пам'ять затерла ці спогади), але в певний момент Бенкс перегинає палку. Кожен чоловік на шляху "янголів" якщо не поганець, то хоча б ідіот чи невдаха. Якщо загинати пальці щоразу, коли у фільмі з'являється так-сяк порядний чоловік, то ваші руки весь час будуть вільні, щоб тримати попкорн і заливатись колою, одночасно.

Ролі нових центральних персонажів в "Ангелах Чарлі" зайняли відома за "Сутінками" Крістен Стюарт, діснеївська принцеса Наомі Скотт, поки невпізнавана Елла Балінска і сама режисеро-сценаристо-продюсерка Елізабет Бенкс. Вона ж Бослі (це посада, а не особа).

На жаль, при бюджеті в майже 50 мільйонів доларів "Ангели Чарлі" за перший тиждень заробили тільки 12 мільйонів доларів. Рейтинг фільму на IMDb винятково низький — 4,0. Як, мабуть, і настрій Елізабет Бенкс. Втім, фільм згодиться для перегляду, якщо закрити очі на повну банальність сюжету, відсутність логіки у вчинках і аномальну агресію до чоловіків (які, зрештою, на неї заслуговували), від яких у цьому фільмі одна морока і жодної користі.

Ангели Чарлі: дивитись трейлер фільму онлайн

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