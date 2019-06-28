"Ангели Чарлі" повертаються: мережу підриває новий трейлер з Крістен Стюарт і Наомі Скотт

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Кадр з фільму "Ангели Чарлі"
Кадр з фільму "Ангели Чарлі" / IMDb

Перший трейлер фільму "Ангели Чарлі 3" з добре знайомими героями, яких зіграють нові популярні актори, вже підкорює мережу. Перезапуск третьої частини кінострічки вже не за горами.

Перший офіційний трейлер фільму "Ангели Чарлі 3" з'явився на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment. Кінокомпанія презентувала відеоролик напередодні, 27 червня, і менш, ніж за добу його переглянули майже 2,3 мільйона користувачів.

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Раніше творці третьої частини повідомляли, що фільм 2019 року стане швидше продовженням двох попередніх, а не римейком. Так, нові ролі у картині зіграли Крістен Стюарт, Наомі Скотт та Елла Балинска.

Дивитися перший трейлер "Ангелів Чарлі" 2019: відео

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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