"Ангели Чарлі" повертаються: мережу підриває новий трейлер з Крістен Стюарт і Наомі Скотт

Перший трейлер фільму "Ангели Чарлі 3" з добре знайомими героями, яких зіграють нові популярні актори, вже підкорює мережу. Перезапуск третьої частини кінострічки вже не за горами.

Перший офіційний трейлер фільму "Ангели Чарлі 3" з'явився на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment. Кінокомпанія презентувала відеоролик напередодні, 27 червня, і менш, ніж за добу його переглянули майже 2,3 мільйона користувачів.

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Раніше творці третьої частини повідомляли, що фільм 2019 року стане швидше продовженням двох попередніх, а не римейком. Так, нові ролі у картині зіграли Крістен Стюарт, Наомі Скотт та Елла Балинска.

Дивитися перший трейлер "Ангелів Чарлі" 2019: відео