"Ангели Чарлі" повертаються: з’явились перші кадри з Крістен Стюарт та іншими зірками

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"Ангели Чарлі" 2019: перші промо-кадри
"Ангели Чарлі" 2019: перші промо-кадри / ew.com

Перезапуск знаменитого фільму "Ангели Чарлі" (Charlie's Angels) фанати очікують у цьому році не менше, ніж інших знаменитих стрічок. Головні ролі виконають Крістен Стюарт, Наомі Скотт і Елла Балинска. В мережі вже оприлюднили перші промо-кадри.

Режисером оновлених "Ангелів Чарлі" стала Елізабет Бенкс, а ролі трьох супергероїнь дісталися відомим кіноактрисам Крістен, Наомі та Еллі. Зйомки фільму завершились ще у грудні минулого року і творці стрічки нарешті представили фанатам довгоочікувані перші кадри, повідомляє Entertainment Weekly.

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Зліва направо: Наомі Скотт, Крістен Стюарт, Елла Балинска та Елізабет Бенкс / EW

Згідно з сюжетом оригінального фільму, три героїні належать до елітного спецпідрозділу під керівництвом загадкового Чарлі, які виконують різноманітні спецзавдання. Вперше "Ангели Чарлі" глядачі побачили у форматі серіалу в 1976-1981 роках, після цього у 2000-х випустили два повнометражних фільми з Кемерон Діас, Дрю Беррімор і Люсі Лью в головних ролях. І вже 15 листопада 2019 року фанати зможуть побачити оновлений варіант сучасних "Ангелів Чарлі".


Нові кадри з фільму "Ангели Чарлі" 2019 / Entertainment Weekly

Варто додати, що вперше про перезапуск "Ангелів Чарлі" було оголошено ще у травні 2017 року. Тоді про це заявила студія Sony Pictures та назвала режисером фільму Елізабет Бенкс. Також у ЗМІ зазначали, що режисерка також стане однією з героїнь стрічки, де виконає роль безпосереднього керівника "ангелів" – Бослі.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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